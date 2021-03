Hervé Barmasse, la sua impresa in solitaria sul Cervino è da record (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Cervino è la casa di Hervé Barmasse. La montagna che l'ha visto crescere e diventare quello che è oggi. E l'ultimo abbraccio dell'alpinista valdostano alla “sua” montagna è stato compiuto con un'impresa da record: scalare tutte le creste del Cervino in solitaria. All’inizio di marzo Hervé ha raggiunto la base della Gran Becca e ha salito la via De Amicis da solo compiendo la prima solitaria della via e diventando il primo scalatore a “cavalcare” le sei spettacolari creste con questo stile. Sono la Cresta del Leone, l’Hornli, Zmutt, Furggen e le meno note Deffeyes e De Amicis. Un’avventura che per la prima volta era riuscita a un “certo” Luigi Carell in cordata. Ora è stato aggiunto un nuovo tassello alla storia dell’alpinismo sulla ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilè la casa di. La montagna che l'ha visto crescere e diventare quello che è oggi. E l'ultimo abbraccio dell'alpinista valdostano alla “sua” montagna è stato compiuto con un'da: scalare tutte le creste delin. All’inizio di marzoha raggiunto la base della Gran Becca e ha salito la via De Amicis da solo compiendo la primadella via e diventando il primo scalatore a “cavalcare” le sei spettacolari creste con questo stile. Sono la Cresta del Leone, l’Hornli, Zmutt, Furggen e le meno note Deffeyes e De Amicis. Un’avventura che per la prima volta era riuscita a un “certo” Luigi Carell in cordata. Ora è stato aggiunto un nuovo tassello alla storia dell’alpinismo sulla ...

L'impresa. Hervé Barmasse da record sul Cervino Hervé Barmasse durante la scalata della via De Amicis - Hervé Barmasse . Nuova impresa di Herv Barmasse sul Cervino. Nei giorni scorsi, il 43enne valdostano ha salito, in solitaria, la via De Amicis, ...

