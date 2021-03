George Segal | morto a 87 anni il celebre attore statunitense

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Chi eramartedì 23 marzo in California, a Santa Rosa. Candidato agli Oscar come migliornon protagonista in “Chi ha paura di Virginia Wolf”,interprete in numerose serie tv,all’età di 87. Alla causa del decesso, “complicazioni dovute ad un’operazione di bypass cardiaco”. Lo ha spiegato la moglie Sonia Schultz Greenbaum, con la quale era sposato da 25, all’Hollywood Deadline che ha riportato la notizia. La carriera nel cinema diNato nel 1934 nello Stato di New York, a Long Island,aveva debuttato nel cinema ...

repubblica : E' morto George Segal, l'attore americano vinse l'Oscar per 'Chi ha paura di Virginia Woolf' - Agenzia_Ansa : Cinema, morto a 87 anni l'attore americano George Segal - RaiNews : Aveva 87 anni - gemmagaetani : RT @_DAGOSPIA_: GIUSTI: IL PUBBLICO DI OGGI NON HA ASSOLUTAMENTE IDEA DEL RUOLO CHE HA AVUTO GEORGE SEGAL - rflgreco : Il mio personale ricordo di George Segal, invece, è la sua grande interpretazione in 'California Poker' (1974). Un… -

