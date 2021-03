Genshin Impact meglio di Pokémon GO! Il gioco mobile a guadagnare più velocemente $1 miliardo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Genshin Impact è stato uno dei giochi di ruolo più popolari su tutte le piattaforme sin dalla sua uscita nel settembre 2020. Il gioco ha raggiunto il fatturato di oltre $ 874 milioni nei primi cinque mesi su Google Play Store e App Store. Secondo l'ultimo report di Sensor Tower, la versione mobile di Genshin Impact ha superato il miliardo di dollari di spesa dei giocatori in meno di sei mesi dal suo lancio ufficiale. Il titolo campione d'incassi è sulla buona strada per avere marzo come il mese migliore e ha già raccolto più di 148 milioni di dollari. Finora, il mese migliore di Genshin Impact è stato ottobre 2020, quando ha guadagnato oltre $ 233,7 milioni solo dai dispositivi mobile. Genshin ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021)è stato uno dei giochi di ruolo più popolari su tutte le piattaforme sin dalla sua uscita nel settembre 2020. Ilha raggiunto il fatturato di oltre $ 874 milioni nei primi cinque mesi su Google Play Store e App Store. Secondo l'ultimo report di Sensor Tower, la versionediha superato ildi dollari di spesa dei giocatori in meno di sei mesi dal suo lancio ufficiale. Il titolo campione d'incassi è sulla buona strada per avere marzo come il mese migliore e ha già raccolto più di 148 milioni di dollari. Finora, il mese migliore diè stato ottobre 2020, quando ha guadagnato oltre $ 233,7 milioni solo dai dispositivi...

Advertising

tamakicatz : @usopp_capitao Simm, o nome é genshin impact - Asgard_Hydra : Genshin Impact: superato il miliardo di dollari su mobile - tiosolfato_ : La tensione sessuale tra me e una fischl nel mio team di genshin impact - antysocialx : RT @mvdnxss_: A 100 likes @antysocialx deve scaricarsi genshin impact sul telefono Aiutatemi plz ???? - tako_amhero : Retifico, mi scuso con FGO per il rate up di merda su Genshin Impact -