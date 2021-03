Fiorentina | torna Iachini | è ufficiale

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Via Prandelli, ecco. Laall’antico. L’ufficialità del ritorno diè stata annunciata attraverso un comunicato del club viola: “ACFcomunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Beppe”. Continua la nota: “Il tecnico dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori e riprenderà contatto con la squadra nella mattinata di oggi, mercoledì 24 marzo 2021?. La decisione, già presa ieri sera, è arrivata in seguito alle dimissioni di Prandelli, arrivate a sorpresa e seguite da una lunga lettera dell’allenatore. “È la seconda volta che lascio la– ha scritto Prandelli – La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione. Nella vita di ciascuno, oltre che alle cose belle, si ...