Elezioni Israele: Netanyahu vince (ancora) ma non ha la maggiorana. 'O mio governo o quinto voto' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sulla base dei risultati, ancora provvisori, il premier uscente per formare un governo avrà bisogno anche di Yamina, il partito estremista di Naftali ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sulla base dei risultati,provvisori, il premier uscente per formare unavrà bisogno anche di Yamina, il partito estremista di Naftali ...

Advertising

matteosalvinimi : Complimenti a Bibi #Netanyahu, vincitore delle elezioni in #Israele, uomo di pace, sviluppo e sicurezza, amico dell… - you_trend : ???? Elezioni in #Israele Secondo l'exit poll di Channel 11, il blocco di partiti a sostegno di #Netanyahu avrebbe d… - fattoquotidiano : Elezioni in Israele, exit poll: “Il Likud di Netanyahu primo partito, ma fronte anti premier raggiunge 59 seggi” - sonolaanto : RT @radio3mondo: Oggi alle 11 sentiremo la testimonianza raccolta da @GiuliaDeLuca82 di Sami Hureini,coordinatore di “Youth Of Sumud” del… - JrgenWollenhau6 : RT @matteosalvinimi: Complimenti a Bibi #Netanyahu, vincitore delle elezioni in #Israele, uomo di pace, sviluppo e sicurezza, amico dell’It… -