Dottor Libro sostiene piccola Sara in lotta a spina bifida

Roma – Dottor Libro sostiene la piccola Sara, scrittrice e bookstagrammer, nella lotta alle complicazioni della spina bifida. La rassegna letteraria ormai nota per portare i libri all'interno dei nosocomi romani, insieme all'associazione Liberi Circuiti e in collaborazione con l'Ospedale Israelitico, hanno deciso di promuovere una campagna di raccolta fondi, attraverso la piattaforma Gofundme, per aiutare Angela Sara Ciafardoni e la sua famiglia a sostenere le costose spese per le cure necessarie per affrontare la malattia. Angela Sara Ciafardoni e' una ragazza di 14 anni. Nata a Cerignola (Fg) nel 2005 e' costretta a vivere a letto dall'eta' di 8 anni. Una condizione che pero' non le ha impedito di coltivare il suo ...

