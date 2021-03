De Biasi | “Con l’Azerbaigian come con l’Albania | speriamo il Portogallo porti fortuna Girone difficile ma ci crediamo”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Gianni De, da luglio c.t. del, stasera allo Juventus Stadium affronterà ilnella prima partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Missione, ma non impossibile per il tecnico italiano, che parla così a La Gazzetta dello Sport: “Spero che pure stavolta ilmi. E’ stato il primo avversario anche nelle qualificazioni europee del: vittoria 1-0 a Lisbona, ma Ronaldo non c’era. Poi sappiamo com’è finita”. Sul: “Ilè complicato, con Serbia e Irlanda oltre al. Ma ancheaveva avversari forti, le difficoltà sono le stesse”. Foto: Twitter Alaves L'articolo proviene da Alfredo ...

Avremo poi una linea d'attacco che non prescinderà da Cristiano Ronaldo;lui dovrebbero esserci ... 6.500 operai morti/ Strage silenziosa, per il Comitato sono 37 LE SCELTE DI DEA rendere ...... ha scelto Torino come sede del match contro la selezione allenata da Gianni De. All'... L'obiettivo non solo è quello di cominciareil piede giusto la rincorsa al quinto Mondiale della ...L'attuale CT dell'Azerbaigian duro contro il sistema calcio italiano: Bisognerebbe non essere giudicati dopo quattro partite, è complicato.Gianni De Biasi, c.t. dell'Azerbaigian, stasera allo Juventus Stadium affronta il Portogallo nella prima partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 ...