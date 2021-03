**Covid: Salvini, ‘Lombardia prima per vaccini, dosi a metà over 80’** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Su 111 centri vaccinali” in Lombardia “ci sono stati problemi di ritardi in tre. E’ la prima regione italiana per vaccini, ha già dato la prima dose alla metà degli over 80, la Toscana è ultima per dosi di vaccino destinate agli over 80”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Stasera Italia’ su Retequattro. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Su 111 centri vaccinali” in Lombardia “ci sono stati problemi di ritardi in tre. E’ laregione italiana per, ha già dato ladose alladegli80, la Toscana è ultima perdi vaccino destinate agli80”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Stasera Italia’ su Retequattro. L'articolo CalcioWeb.

