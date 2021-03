Covid, Giani: “Quasi ribasso contagi, Toscana forse resta arancione” (Di mercoledì 24 marzo 2021) FIRENZE – “L’andamento dei contagi che stiamo vedendo sta portando a una stabilizzazione e direi quasi, non lo voglio dire per esorcizzare, al ribasso. Anche stamani siamo arrivati a poco meno di 1.200, ieri erano 1.062. Questo ci lascia pensare che siamo in una situazione in cui potremmo essere arrivati al culmine dell’effetto diffusivo dei contagi della pandemia“. È quanto sostiene, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione, Eugenio Giani, in merito all’emergenza Coronavirus e ai possibili provvedimenti sul capoluogo toscano. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) FIRENZE – “L’andamento dei contagi che stiamo vedendo sta portando a una stabilizzazione e direi quasi, non lo voglio dire per esorcizzare, al ribasso. Anche stamani siamo arrivati a poco meno di 1.200, ieri erano 1.062. Questo ci lascia pensare che siamo in una situazione in cui potremmo essere arrivati al culmine dell’effetto diffusivo dei contagi della pandemia“. È quanto sostiene, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione, Eugenio Giani, in merito all’emergenza Coronavirus e ai possibili provvedimenti sul capoluogo toscano.

