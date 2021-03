Contributo a fondo perduto, come e da quando presentare la domanda (Di mercoledì 24 marzo 2021) E’ online il modello e le istruzioni per richiedere il Contributo a fondo perduto per imprese e partite Iva inserito nel decreto sostegno 2021. La procedura è semplice. A partire da martedì prossimo, 30 marzo, e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate. Gli interessati ai ristori potranno avvalersi di un intermediario, utilizzare i canali telematici dell’Agenzia o la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei. Il Contributo, si ricorda, ”arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione”. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro; aver registrato nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) E’ online il modello e le istruzioni per richiedere ilper imprese e partite Iva inserito nel decreto sostegno 2021. La procedura è semplice. A partire da martedì prossimo, 30 marzo, e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate. Gli interessati ai ristori potranno avvalersi di un intermediario, utilizzare i canali telematici dell’Agenzia o la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei. Il, si ricorda, ”arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzatocredito d’imposta in compensazione”. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro; aver registrato nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono online sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fon… - PoloRiccardino : RT @Adnkronos: Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per accedere al sostegno - Adnkronos : Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per accedere al sostegno - ProgettoFut : Decreto Rilancio. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici Pubblicato in gazzetta uff. il DEC… - fisco24_info : Contributo a fondo perduto, come e da quando presentare la domanda: Requisiti e ammontare dei contributi… -