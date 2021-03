Castelli: “Non possiamo chiedere di tornare subito a pagare le rate fiscali” (Di mercoledì 24 marzo 2021) A un giorno dall’entrata in vigore ufficiale del Decreto Sostegno, alcuni pensano già al prossimo. Tra questi c’è Laura Castelli, vice ministro all’Economia, che riconosce la necessità di un ulteriore intervento dal punto di vista economico per aiutare tutte quelle imprese che, a causa delle ripetute chiusure, sono a rischio fallimento. Quindi nuovi indennizzi per il fatturato perso, un altro pacchetto di misure di sostegno al credito e più tempo per i pieni di rientro dal debito di centinaia di aziende a rischio fallimento. Nella speranza che, il prossimo, possa essere l’ultimo intervento necessario. Decreto Sostegno, Castelli: “Speriamo sia l’ultimo” “Contiamo davvero sia l’ultimo, grazie alla campagna vaccinale che dovrà tirarci fuori dalla pandemia entro l’estate. Ma è chiaro che servirà un altro intervento pesante se vogliamo tenere in piedi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) A un giorno dall’entrata in vigore ufficiale del Decreto Sostegno, alcuni pensano già al prossimo. Tra questi c’è Laura, vice ministro all’Economia, che riconosce la necessità di un ulteriore intervento dal punto di vista economico per aiutare tutte quelle imprese che, a causa delle ripetute chiusure, sono a rischio fallimento. Quindi nuovi indennizzi per il fatturato perso, un altro pacchetto di misure di sostegno al credito e più tempo per i pieni di rientro dal debito di centinaia di aziende a rischio fallimento. Nella speranza che, il prossimo, possa essere l’ultimo intervento necessario. Decreto Sostegno,: “Speriamo sia l’ultimo” “Contiamo davvero sia l’ultimo, grazie alla campagna vaccinale che dovrà tirarci fuori dalla pandemia entro l’estate. Ma è chiaro che servirà un altro intervento pesante se vogliamo tenere in piedi ...

Ultime Notizie dalla rete : Castelli Non Covid: Lactalis Italia mette a disposizione 19 siti per campagna vaccini "Stiamo valutando di rendere disponibili ulteriori unita' operative presenti sul territorio, non ... sara' interessata una serie di impianti Galbani, Parmalat e Nuova Castelli. Ars 24 - 03 - 21 14:46:...

Il tema. Assegno unico martedì in Aula al Senato ... per il Pd il capogruppo dimissionario Delrio e il cattodem Stefano Lepri, per FdI Maria Teresa Bellucci, per M5s il viceministro al Mef Laura Castelli. Il voto del Senato non sarà che una tappa ...

Assegno unico, viceministro Castelli: pronti a cercare nuovi fondi Avvenire Il tema. Assegno unico martedì in Aula al Senato In conferenza capigruppo si rompe lo stallo sulla misura per famiglie e figli che dovrà partire il primo luglio. Da Faraone a Salvini, da Delrio a Castelli, i big dei partiti ora pressano il governo ...

Castelli e l’anima della Sba La vittoria nel derby con la Fides ha restituito il sorriso in casa Sba. Per Castelli la risposta che si aspettava. Grandi elogi ai ragazzi aretini che ...

