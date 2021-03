Calciomercato Lazio: sguardo in casa Napoli. Occhi su Hysaj e Maksimovic (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Lazio ha messo gli Occhi in casa Napoli. Infatti sarebbero ben due i giocatori partenopei nel mirino: Maksmovic e Hysaj Nonostante la stagione debba ancora concludere, in casa Lazio si pensa al futuro e alla prossima stagione. E questo non può che fare rima con mercato. La società biancoceleste, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, avrebbe messo gli Occhi in casa Napoli. I giocatori finiti nel taccuino del direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare sarebbero Maksimovic e Hysaj. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Laha messo gliin. Infatti sarebbero ben due i giocatori partenopei nel mirino: Maksmovic eNonostante la stagione debba ancora concludere, insi pensa al futuro e alla prossima stagione. E questo non può che fare rima con mercato. La società biancoceleste, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, avrebbe messo gliin. I giocatori finiti nel taccuino del direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare sarebbero. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

amsicora27 : RT @cmdotcom: #IFFHS: #Barcellona squadra del decennio, #Juve 6°. #Basilea e #Lazio davanti all'#Inter, #Milan 37° - notiziasportiva : #Calciomercato, Lazio scatenata: rinnovo e colpo dall’Olanda in arrivo - infoitsport : Calciomercato, Juve o Lazio per Mihajlovic | Arriva la risposta - infoitsport : Calciomercato Lazio: pronto il rinnovo per Marusic - Ftbnews24 : #Lazio #Parolo #ChampionsLeague #BayernLazio #Immobile ?? -