Calcio | Locatelli | ' devastante il mio addio al Milan'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - "Il momento in cui mi è stato detto dalche avremmo dovuto prendere due strade separate è stato". Così Manuelricorda l'al, società con la quale ha esordito in Serie A e per la quale ha giocato dall'età di 16 anni. "Il momento del mio primo allenamento con ilè stato un'emozione incredibile -sottolinea il 23enne centrocampista ai microfoni di Sky Sport-. Avevo 16 anni, mi chiamò in Prima squadra Allegri e Galli mi disse che mi dovevo allenare con loro: c'erano Kakà, Robinho, De Jong. Un'emozione che conserverò per tutta la vita. Anche l'attimo del mio primo contratto da professionista me lo ricorderò sempre: c'era Galliani, persona che stimo profondamente e che è stata molto importante per me, che mi ha dato la ...