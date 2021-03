Whatsapp, è ufficiale: arriva una funzione molto attesa (Di martedì 23 marzo 2021) Ormai è ufficiale l’arrivo di una funzione su Whatsapp che molti utenti aspettavano ormai da tempo: di cosa si tratta Whatsapp ha ufficializzato ciò che gli utenti si aspettavano da diverso tempo: rendere disponibili le chiamate e videochiamate sulla versione dell’app per pc. La funzione ora è arriva per le conversazioni a due, ma in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Ormai èl’arrivo di unasuche molti utenti aspettavano ormai da tempo: di cosa si trattaha ufficializzato ciò che gli utenti si aspettavano da diverso tempo: rendere disponibili le chiamate e videochiamate sulla versione dell’app per pc. Laora èper le conversazioni a due, ma in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

guidobuzzati : @frademuru Francesca, davvero non esiste una lista d'attesa ufficiale e si chiamano gli amici degli amici su whatsa… - fisco24_info : WhatsApp e Instagram non funzionano: ecco cosa sta succedendo: Disservizi in America ed Europa ma nessuna presa di… - AntoninoM90 : #oggi #venerdi #19marzo a partire dalle ore 18 si stanno verificando in tutto il #mondo dei problemi di… - francescobas02 : È ufficiale, scrivo su Twitter solo quando whatsapp va in down #whatsappdown #instagramdown - GyllenhollandM : @marzia75 @SuperElis2 @irene_broli @sbonaccini Complotti? Scusami tesoro, il fatto che i medici non visitano più è… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp ufficiale OnePlus 7 e 7T: le serie si aggiornano ad Android 11 con la OxygenOS 11 stabile ... 7Pro, 7T e 7T Pro elencate dal change - log ufficiale (Tradotto): Sistema Aggiornato alla versione ... Aggiunta in una piccola finestra la nuova funzione di risposta rapida per Instagram, Whatsapp e ...

Maxi - sequestro di droga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza Il giovane, inoltre, dovrà rispondere anche del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale in quanto, ... Condividi redazione 27 minuti fa 42 1 minuto di lettura Facebook Twitter WhatsApp Telegram Share ...

Whatsapp, è ufficiale: arriva una funzione molto attesa Inews24 Resident Evil: Raccoon City ci dà il benvenuto nella prima foto ufficiale Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra ... Il profilo Facebook Ufficiale della saga cinematografica di ...

Contributi per i danni agli immobili subìti con le calamità del 2018 C’è tempo fino al 6 aprile per chiedere il riconoscimento dei danni provocati dalle calamità naturali che si sono abbattute su Follonica e il territorio regionale fra il 28 e il 30 aprile 2018. La mis ...

... 7Pro, 7T e 7T Pro elencate dal change - log(Tradotto): Sistema Aggiornato alla versione ... Aggiunta in una piccola finestra la nuova funzione di risposta rapida per Instagram,e ...Il giovane, inoltre, dovrà rispondere anche del reato di resistenza a Pubblicoin quanto, ... Condividi redazione 27 minuti fa 42 1 minuto di lettura Facebook TwitterTelegram Share ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra ... Il profilo Facebook Ufficiale della saga cinematografica di ...C’è tempo fino al 6 aprile per chiedere il riconoscimento dei danni provocati dalle calamità naturali che si sono abbattute su Follonica e il territorio regionale fra il 28 e il 30 aprile 2018. La mis ...