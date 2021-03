Vita in Colorado, 12 fucili in vetrina e le scampagnate per sparare (Di martedì 23 marzo 2021) Lunedi prima di addormentarmi prendo il cellulare e noto qualcosa di strano: iniziano ad arrivarmi una serie di notifiche di amici che, attraverso l’apposita funzione di Facebook, confermano di stare bene e di non essere stati coinvolti in una sparatoria: guardo di cosa si tratta e scopro che negli Stati Uniti c’è stata l’ennesima strage, nella contea di Boulder, dove ho vissuto per un anno. Un uomo armato è entrato in un supermercato a Boulder, e ha iniziato a sparare uccidendo 10 persone. Lì nel 2015 ho fatto il mio penultimo anno di liceo. Ci sono andato con uno scambio, in una scuola superiore americana, ho vissuto per un anno con la famiglia del posto che mi ha ospitato. Tra casa mia e quel supermercato c’erano solo 8 miglia di distanza. Ho scritto alla famiglia che mi aveva accolto e ospitato in Colorado, con cui avevo appena fatto una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Lunedi prima di addormentarmi prendo il cellulare e noto qualcosa di strano: iniziano ad arrivarmi una serie di notifiche di amici che, attraverso l’apposita funzione di Facebook, confermano di stare bene e di non essere stati coinvolti in una sparatoria: guardo di cosa si tratta e scopro che negli Stati Uniti c’è stata l’ennesima strage, nella contea di Boulder, dove ho vissuto per un anno. Un uomo armato è entrato in un supermercato a Boulder, e ha iniziato auccidendo 10 persone. Lì nel 2015 ho fatto il mio penultimo anno di liceo. Ci sono andato con uno scambio, in una scuola superiore americana, ho vissuto per un anno con la famiglia del posto che mi ha ospitato. Tra casa mia e quel supermercato c’erano solo 8 miglia di distanza. Ho scritto alla famiglia che mi aveva accolto e ospitato in, con cui avevo appena fatto una ...

