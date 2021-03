VIDEO Vanessa Ferrari torna ad allenarsi dopo il Covid-19: esercizi a casa dopo una settimana di febbre e tosse (Di martedì 23 marzo 2021) Vanessa Ferrari non si abbatte mai e nel corso della sua lunghissima carriera è sempre riuscita a superare tutte le difficoltà che si è trovata davanti. La Campionessa del Mondo all-around nel 2006 era tornata in gara lo scorso 6 marzo in occasione della prima tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica, riabbracciando le pedana dopo un anno di assenza a causa della penuria di eventi dovuta all’emergenza sanitaria. La bresciana si era distinta al PalaRossini di Ancona, incantando al corpo libero sulle nuove note di “Bella ciao” ed eseguendo successivamente un ottimo doppio avvitamento al volteggio. La 30enne, tornata a casa dopo la prestazione nel capoluogo marchigiano, è purtroppo risultata positiva al Covid-19. ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021)non si abbatte mai e nel corso della sua lunghissima carriera è sempre riuscita a superare tutte le difficoltà che si è trovata davanti. La Campionessa del Mondo all-around nel 2006 erata in gara lo scorso 6 marzo in occasione della prima tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica, riabbracciando le pedanaun anno di assenza a causa della penuria di eventi dovuta all’emergenza sanitaria. La bresciana si era distinta al PalaRossini di Ancona, incantando al corpo libero sulle nuove note di “Bella ciao” ed eseguendo successivamente un ottimo doppio avvitamento al volteggio. La 30enne,ta ala prestazione nel capoluogo marchigiano, è purtroppo risultata positiva al-19. ...

