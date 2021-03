Tutta nel frullatore: la torta di mele pronta in 5 minuti senza sporcare! (Di martedì 23 marzo 2021) Un torta di mele da preparare Tutta nel frullatore, ecco la ricetta che mancava! Si tratta di un dolce veloce, che non sporca: niente schizzi, nessun attrezzo sporco, ma tanta bontà! Dovrete semplicemente inserire tutti gli ingredienti nel mixer da cucina e azionarlo alla massima velocità. Se desiderate una resa light, sostituite il burro con l’oblio e lo zucchero con il dolcificante. Abbatterete così il monte calorico totale per poter godere di un dessert davvero leggero e digeribile. Offritelo dopo cena agli amici di sempre, a merenda o a colazione ai piccoli di casa, e gustatelo anche voi senza sensi di colpa alcuno! Curiose? Iniziamo! torta di mele Tutta nel frullatore: ingredienti e preparazione Per questa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 23 marzo 2021) Undida prepararenel, ecco la ricetta che mancava! Si tratta di un dolce veloce, che non sporca: niente schizzi, nessun attrezzo sporco, ma tanta bontà! Dovrete semplicemente inserire tutti gli ingredienti nel mixer da cucina e azionarlo alla massima velocità. Se desiderate una resa light, sostituite il burro con l’oblio e lo zucchero con il dolcificante. Abbatterete così il monte calorico totale per poter godere di un dessert davvero leggero e digeribile. Offritelo dopo cena agli amici di sempre, a merenda o a colazione ai piccoli di casa, e gustatelo anche voisensi di colpa alcuno! Curiose? Iniziamo!dinel: ingredienti e preparazione Per questa ...

Advertising

realvarriale : Seconda vittoria consecutiva in trasferta e senza subire gol per @sscnapoli.3 punti pesantissimi per la Champions c… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Vanacore per la scomparsa di… - Tg3web : Nella Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia. Bergamo ricorda, un anno dopo, le 6000 vittime in… - OrlandoStier68 : RT @manuel_y_jesus_: @francescatotolo @SOSMedFrance @NicolaMolteni @AMorelliMilano penso che faranno sonni tranquilli @NicolaMolteni e @AMo… - joblist_it : Lavoro, LAVORO ORGANIZZATIVO IN SMART WORKING (Full-time), Marco: Per azienda leader nel settore delle utilities, s… -