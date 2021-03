The Witcher: i nuovi membri del cast della seconda stagione (Di martedì 23 marzo 2021) Tanti nuovi arrivi nel cast della seconda stagione di The Witcher, hit Netflix i cui nuovi episodi sono attualmente in lavorazione in Inghilterra. Netflix ha annunciato i nuovi attori che si uniranno al cast della seconda stagione di The Witcher: la star di Bridgerton Adjoa Andoh avrà il ruolo di Nenneke, Cassie Clare interpreterà Phillippa Eilhart, Liz Carr avrà il ruolo di Fenn, Graham McTavish sarà Dijkstra, Kevin Doyle sarà Ba'lian, Simon Callow interpreterà Codringher e Chris Fulton apparirà nel ruolo di Rience. Tornano i protagonisti della prima stagione: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021) Tantiarrivi neldi The, hit Netflix i cuiepisodi sono attualmente in lavorazione in Inghilterra. Netflix ha annunciato iattori che si uniranno aldi The: la star di Bridgerton Adjoa Andoh avrà il ruolo di Nenneke, Cassie Clare interpreterà Phillippa Eilhart, Liz Carr avrà il ruolo di Fenn, Graham McTavish sarà Dijkstra, Kevin Doyle sarà Ba'lian, Simon Callow interpreterà Codringher e Chris Fulton apparirà nel ruolo di Rience. Tornano i protagonistiprima: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom ...

