Svimez, Giannola: Come rilanciare il Sud e dare al Paese un secondo motore, oltre quello del Centro Nord (Di martedì 23 marzo 2021) Nell’ambito del Recovery plan “l’obiettivo primario è garantire un effettivo godimento dei fondamentali diritti di cittadinanza: salute, istruzione, mobilità, ed è possibile solo a patto di superare la pratica della spesa storica avviando al più presto il percorso di definizione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep). Un percorso trasparente e rigoroso, cui la Svimez non farà mancare il suo contributo tecnico, che, senza penalizzazioni, potrà efficacemente promuovere il ripristino dell’equità e della coesione”. Lo ha detto Adriano Giannola, presidente della Svimez, intervenendo all’iniziativa “Sud – Progetti per ripartire”. La Svimez, ha continuato, ha elaborato un progetto di Sistema per il Sud che “mira a contrastare l’inerziale prospettiva di marginalità dell’intero Sistema, dotando il Paese di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Nell’ambito del Recovery plan “l’obiettivo primario è garantire un effettivo godimento dei fondamentali diritti di cittadinanza: salute, istruzione, mobilità, ed è possibile solo a patto di superare la pratica della spesa storica avviando al più presto il percorso di definizione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep). Un percorso trasparente e rigoroso, cui lanon farà mancare il suo contributo tecnico, che, senza penalizzazioni, potrà efficacemente promuovere il ripristino dell’equità e della coesione”. Lo ha detto Adriano, presidente della, intervenendo all’iniziativa “Sud – Progetti per ripartire”. La, ha continuato, ha elaborato un progetto di Sistema per il Sud che “mira a contrastare l’inerziale prospettiva di marginalità dell’intero Sistema, dotando ildi ...

Advertising

RegioCohe : RT @svimez: Il Presidente della #Svimez Adriano Giannola è intervenuto questo pomeriggio all'iniziativa “Sud. Progetti per Ripartire”, pr… - paoloaccardi : RT @svimez: Il Presidente della #Svimez Adriano Giannola è intervenuto questo pomeriggio all'iniziativa “Sud. Progetti per Ripartire”, pr… - iref_ricerche : RT @svimez: Il Presidente della #Svimez Adriano Giannola è intervenuto questo pomeriggio all'iniziativa “Sud. Progetti per Ripartire”, pr… - bstabile : RT @svimez: Il Presidente della #Svimez Adriano Giannola è intervenuto questo pomeriggio all'iniziativa “Sud. Progetti per Ripartire”, pr… - CarriaggioM : RT @svimez: Il Presidente della #Svimez Adriano Giannola è intervenuto questo pomeriggio all'iniziativa “Sud. Progetti per Ripartire”, pr… -