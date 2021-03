Scossone in casa viola | Prandelli si dimette | ' Ecco perché'

(Di martedì 23 marzo 2021) Cesaresi è dimesso da allenatore della Fiorentina, ancora non sono note le motivazioni, che verranno spiegate dallo stesso tecnico bresciano in un comunicato. Il clubha due ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scossone casa

ad_dyn Troppe tensioni lo hanno portato a tornare ae nelle ultime 24 ore le riflessioni hanno portato a questa decisione. Le motivazioni le spiegherà lui e la Fiorentina fino a stamattina non ...Firenze " Nuovoinviola, a dieci giorni dalla gara con il Genoa: si dimette Cesare Prandelli , pronto a tornare Giuseppe Iachini. Prandelli era tornato ad allenare la Fiorentina a novembre dopo l'...Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina, ancora non sono note le motivazioni, che verranno spiegate dallo stesso tecnico bresciano in un comunicato. Il club viola ha due ...Firenze – Nuovo scossone in casa viola, a dieci giorni dalla gara con il Genoa: si dimette Cesare Prandelli, pronto a tornare Giuseppe Iachini. Prandelli era tornato ad allenare la Fiorentina a novemb ...