Rinnovo Inzaghi: l'accordo non si trova, i possibili sostituti (Di martedì 23 marzo 2021) Rinnovo Inzaghi, la sosta non aiuta: situazione congelata tra le parti. Intanto si fanno altri nomi per la panchina della Lazio La volontà è quella di continuare insieme, ma le parti non riescono a trovare un punto d'incontro: in casa Lazio, a tenere banco è il Rinnovo di Inzaghi. Il Presidente Lotito – come riportato dal Corriere dello Sport – ha presentato da tempo la sua offerta: un triennale da 7,5 milioni (più bonus legati ai risultati raggiunti fino a un massimo di 11). Proposta che – sempre stando al quotidiano – il mister avrebbe voluto ritoccare nella parte fissa e in quella destinata allo staff. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 ALTERNATIVE – Intanto nomi nuovi per la panchina della Lazio rimbalzano sempre più facilmente: da Gotti a Gattuso, passando per Mihajlovic.

