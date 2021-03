Preso un cinquantenne fiorentino vicino della donna

Advertising

comecosa_ : Oggi stavo aspettando l'autobus quando a un tratto passa un cinquantenne in bici mi urla: 'Ehi bEllA biOndinAA' Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Preso cinquantenne

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

E' successo a San Paolo e gli agenti delle Volanti hannoin consegna il truffatore, un pregiudicato 50enne italiano. Una volta ricostruito l'accaduto, l'uomo è stato portato in Questura e ......del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualità Un... Vandali in azione a Celle Ligure dove ignoti hannodi mira l'opera 'Il mio biancoblù' di Giacomo ...Della storia di Khrystyna Novak si è parlato molto qualche mese fa. La madre, disperata, aveva chiesto aiuto ai programmi italiani per cercare sua figlia e avere sue notizie. Si era rivolta a Chi l’ha ...Antonella Granata, cinquantenne cosentina è diventata presidente della ... io guardo giocare!”. “Solo qualche volta ho preso la racchetta in mano, per curiosità, – dice Antonella, sorridendo – ma è ...