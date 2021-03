Advertising

fattoquotidiano : LA CATTIVERIA DI OGGI Dopo 10 anni la Turchia si ritira dalla Convenzione contro la violenza sulle donne. “Scusate,… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI REPLICA ALLE PROVOCAZIONI DI ENRICO LETTA: 'NOI ABBIAMO ALTRE PRIORITÀ' - gennaromigliore : Che un esponente di Magistratura Democratica possa parlare di “stringere un cordone sanitario” intorno al Senatore… - TV7Benevento : Pd: Letta, 'abbiamo bisogno di Gruppi ben coordinati, ci sono passaggi delicati'... - paolo_solia : RT @AnselmoProde: @RadioSavana Forse non abbiamo ancora capito... HANNO RAGIONE LORO. L'Italia è ormai chiaramente, palesemente, indiscutib… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta abbiamo

Il Messaggero

... Enrico, a perseguire l'obiettivo della parità di genere. 'Sono il primo a farmi da parte, nelle forme e nei modi che decideremo, io ci sono comunque,donne e uomini capaci', avrebbe ......per Giuseppe Conte che vedrò domani, è un segnale di un'Italia che può giocare lì un ruolo chiave, mentre la Germania è sotto elezioni a settembre e la Francia a maggio 2022", ha detto. ...Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Avremo di fronte passaggi delicatissimi, l'elezione del Presidente della Repubblica è un momento cerniera per il Paese, abbiamo bisogno anche per questo di gruppi ben coord ...Da giorni si registra in parte del territorio di Castrolibero la mancanza di acqua potabile e i cittadini lamentano ...