Milano: al via lavori per riqualificazione Lorenteggio

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Al via i lavori per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Lorenteggio a Milano, con l'affidamento dei primi lavori. La decisione è frutto dell'accordo di Programma fra Regione Lombardia (assessorato alla Casa e Housing sociale), Comune di Milano e Aler Milano. Si parte dalle aree di via Manzano 4, con la demolizione di quattro edifici esistenti e la ricostruzione di due nuovi. "L'avvio dei lavori - ha dichiarato Alessandro Mattinzoli, assessore lombardo alla Casa e Housing sociale - non può che essere motivo di soddisfazione. Nonostante gli oggettivi ritardi, alcuni dei quali dovuti anche all'emergenza sanitaria da Covid, non si può che essere contenti".I nuovi edifici sono stati progettati nel rispetto delle ...

