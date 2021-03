Lutto in Formula 1: morto il marchese Johnny Dumfries, compagno di Senna alla Lotus (Di martedì 23 marzo 2021) La Formula 1 piange Johnny Dumfries: il pilota è morto ieri 22 marzo a 62 anni. Settimo marchese di Bute, rinunciò alla formazione culturale per dedicarsi alla sua passione per le auto da corsa. Finanziò gli inizi della sua carriera senza approfittare dei soldi di famiglia, ma lavorando come decoratore e pittore. Debuttò quindi in Formula Ford 1600 e nel 1983 passò alla F3 inglese, mettendosi in evidenza a Silverstone, duellando con la leggenda dell’automobilismo Ayrton Senna. Nel 1984 si impose nel campionato britannico e giunse secondo in quello europeo dietro ad Ivan Capelli. Nel 1985, mentre gareggiava in Formula 3000, la Ferrari gli offrì il posto di collaudatore. Nel 1986 corse con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) La1 piange: il pilota èieri 22 marzo a 62 anni. Settimodi Bute, rinunciòformazione culturale per dedicarsisua passione per le auto da corsa. Finanziò gli inizi della sua carriera senza approfittare dei soldi di famiglia, ma lavorando come decoratore e pittore. Debuttò quindi inFord 1600 e nel 1983 passòF3 inglese, mettendosi in evidenza a Silverstone, duellando con la leggenda dell’automobilismo Ayrton. Nel 1984 si impose nel campionato britannico e giunse secondo in quello europeo dietro ad Ivan Capelli. Nel 1985, mentre gareggiava in3000, la Ferrari gli offrì il posto di collaudatore. Nel 1986 corse con la ...

