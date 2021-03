Leonardo | Matilda De Angelis sul doppiaggio | Non è la mia voce

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 marzo 2021) La protagonista diDe, ha rivelato su Instagram che lache sentiremo stasera nella fiction non è la sua: per motivi di lavoro l'attrice è stata doppiata.Deha rivelato su Instagram un retroscena sulla serie evento: l'attrice ha svelato che, per motivi di lavoro, non ha potuto occuparsi deldel suo personaggio che avrà quindi ladi Myriam Catania. Stasera su RAI 1, alle 21:25, va in onda in prima TV assoluta, la serie TV incentrata suda Vinci che racconta il mistero dell'uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita e originale che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la ...