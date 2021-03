La Regina del Novecento in mostra alla Gamec e poi al Centre Pompidou (Di martedì 23 marzo 2021) Che abbiate o no simpatia per il futurismo, l’arte di Regina Cassolo non potrà che conciliarvi con alcune interpretazioni di questo movimento d’avanguardia del Novecento. Nata a Mede di Lomellina nel 1894, Regina Cassolo, sposata Bracchi ma in arte semplicemente “Regina”, è un nome poco noto al grande pubblico. Eppure a pochi anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 1974, si è tenuta una serie di mostre nel nord Italia – tra cui quella del ’79 curata dalla critica e storica d’arte Marisa Vescovo alla Galleria d’Arte Moderna di Modena – che ne hanno consacrato la figura di interprete innovativa e versatile. Oggi la ricerca dell’artista viene celebrata dalla Gamec di Bergamo e dal Centre Pompidou di Parigi, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 marzo 2021) Che abbiate o no simpatia per il futurismo, l’arte diCassolo non potrà che conciliarvi con alcune interpretazioni di questo movimento d’avanguardia del. Nata a Mede di Lomellina nel 1894,Cassolo, sposata Bracchi ma in arte semplicemente “”, è un nome poco noto al grande pubblico. Eppure a pochi anni dsua scomparsa avvenuta nel 1974, si è tenuta una serie di mostre nel nord Italia – tra cui quella del ’79 curata dcritica e storica d’arte Marisa VescovoGalleria d’Arte Moderna di Modena – che ne hanno consacrato la figura di interprete innovativa e versatile. Oggi la ricerca dell’artista viene celebrata ddi Bergamo e daldi Parigi, ...

Advertising

GranGalaAIC : Sono @Cristiano e @cristianagire il re e la regina del Gran Galà del Calcio - Special Edition! ???? A loro il titolo… - ViviamoMa : Viviamo nel mondo ma non siamo del mondo Madonna di Anguera – Messaggio n. 2.559 di Nostra Signora Regina della Pa… - Marklend1980 : RT @Fanclubpazziha1: Stratosferica Venere..@pazzihardcore Imponente come nessun' altra Sontuosa..regina del web - Nowhrbutup : Rosa regina del trash ma probabilmente se ce l’avessi davanti durante una discussione non finirebbe bene #amici20 - MCRwasmyfavidea : RT @citrepiotta: viva i cazzi piccoli perchè mi fanno sentire la regina del deepthroat -