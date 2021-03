La Fenailp scrive a De Luca | “Va rivista l’ultima ordinanza”

(Di martedì 23 marzo 2021) Il Presidente dellaSabato Pecoraro, ha scritto una nota al Governatore della Campania Vincenzo De, nella quale ha chiesto il ritiro dell’n.10 del 21 marzo 2021, che dispone la proroga delle misure adottate nelle precedenti ordinanze 7,8 e 9 del 2021. Tra le misure confermate: – il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio – ivi compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, e che consente , sul territorio regionale, le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali esclusivamente ove svolte in negozi/box purché sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente ai singoli negozi/box provvisti di allaccio diretto alla rete idrica. È senza ...

In Campania il governatore De Luca ha disposto la proroga dell'Ordinanza n.10. La FENAILP ne ha chiesto il ritiro in una lettera ...