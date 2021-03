Il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier supera WandaVision e The Mandalorian: è il più visto su Disney+ (Di martedì 23 marzo 2021) Pur non rilasciando dei numeri concreti, la Disney annuncia che il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier è il miglior debutto di sempre sulla piattaforma Disney+, superando anche il lancio di WandaVision e The Mandalorian. Non solo: la premiere della serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan (qui la nostra recensione) è anche il titolo più visto in assoluto sul servizio di streaming in tutto il mondo, anche nei mercati Disney Plus Hotstar. Sebbene non ci siano cifre ufficiali sul totale di abbonati per il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, la società di analisi dei dati Samba TV ha svelato che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Pur non rilasciando dei numeri concreti, la Disney annuncia che ildi Theand Theè il miglior debutto di sempre sulla piattaformando anche il lancio die The. Non solo: la premiere della serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan (qui la nostra recensione) è anche il titolo piùin assoluto sul servizio di streaming in tutto il mondo, anche nei mercati Disney Plus Hotstar. Sebbene non ci siano cifre ufficiali sul totale di abbonati per ildi Theand the, la società di analisi dei dati Samba TV ha svelato che ...

