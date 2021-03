Giancarlo Inzaghi | ' Rinnovo di Simone? Lotito ha tempi lunghi'

(Di martedì 23 marzo 2021) ROMA - Il futuro dialla Lazio è in dubbio. Il contratto, in scadenza a giugno, non è stato ancora rinnovato. Questione ferma. E ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il ...

ROMA - Il futuro di Simonealla Lazio è in dubbio. Il contratto, in scadenza a giugno, non è stato ancora rinnovato. ... il signor, sempre felice per i due figli: "Pippo e Simone ......Ospina! Pubblicità Prima di Cosmi erano passati dalla mannaia del Giudice Sportivo anche Simone, Bryan Cristante, Manuel Lazzari e Gigi Buffon . "La questione è sottile " commenta...Le parole di Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Filippo: "Lotito ha tempi lunghi...Simone al Napoli? Sono una grande squadra" ...Il papà di Simone e Pippo Inzaghi, Giancarlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato anche del futuro di Simone, tecnico della Lazio, il cui nome è stato accostato all ...