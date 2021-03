Franco | “Ripresa tema numero uno | condizioni restano impegnative”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – “Dal punto di vista dell’economia ci attendiamo un lieve calo del PIL nel primo trimestre, un recupero nel secondo trimestre con una accelerazione nel terzo e nel quarto“. E’ quanto ha affermato il Ministro dell’Economia, Daniele, intervenendo in qualità di presidenza italiana del G20 ad un dibattito organizzato da Bloomberg. “Dobbiamo fare ancora tanta strada per tornare al PIL del 2019“, ha aggiunto. “Nelle prossime settimane” il Governo potrebbe decidere altre misure anticrisi, ma poi “la questione cruciale” è quella della loro rimozione, che inizierà “più avanti nell’anno”. “In Italia stiamo ancora adottando misure, nelle scorse settimane ne sono state introdotte per un ammontare pari all’1,5% del PIL e forse altre misure saranno prese nelle prossime settimane”, ha detto. “In Italia non siamo ancora alla normalità” sull‘emergenza pandemica, ...