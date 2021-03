Dembélé sviene in allenamento: attimi di paura per l'Atletico (Di martedì 23 marzo 2021) MADRID (Spagna) - Grande spavento in casa Atletico Madrid, con Moussa Dembélé svenuto in campo durante l'allenamento. Il 24enne attaccante francese di origini maliane, impegnato durante la seduta di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 marzo 2021) MADRID (Spagna) - Grande spavento in casaMadrid, con Moussasvenuto in campo durante l'. Il 24enne attaccante francese di origini maliane, impegnato durante la seduta di ...

Advertising

sportli26181512 : Dembélé sviene in allenamento: attimi di paura per l'#Atletico: Grande spavento tra i compagni quando il 24enne att… - marcovarini : RT @ETGazzetta: #AtleticoMadrid, paura per #Dembélé: sviene in allenamento e finisce in ospedale. Le sue condizioni - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #AtleticoMadrid, paura per #Dembélé: sviene in allenamento e finisce in ospedale. Le sue condizioni - TV7Benevento : Calcio: Atletico Madrid, Dembelé sviene durante l’allenamento, 'sotto osservazione'... - MCalcioNews : Atletico Madrid, paura per Dembelé che sviene durante l'allenamento. Il comunicato del club: -

Ultime Notizie dalla rete : Dembélé sviene Dembélé sviene in allenamento: attimi di paura per l'Atletico MADRID (Spagna) - Grande spavento in casa Atletico Madrid, con Moussa Dembélé svenuto in campo durante l'allenamento. Il 24enne attaccante francese di origini maliane, impegnato durante la seduta di oggi in alcun esercizi di stretching insieme ad altri ' colchoneros ', ...

Calcio: Atletico Madrid, Dembelé sviene durante l'allenamento, 'sotto osservazione' Grande paura in casa Atletico Madrid. Moussa Dembelé ha perso i sensi improvvisamente durante l'allenamento cadendo a terra all'indietro. Immediati i soccorsi al giocatore che fortunatamente non ha ...

MADRID (Spagna) - Grande spavento in casa Atletico Madrid, con Moussasvenuto in campo durante l'allenamento. Il 24enne attaccante francese di origini maliane, impegnato durante la seduta di oggi in alcun esercizi di stretching insieme ad altri ' colchoneros ', ...Grande paura in casa Atletico Madrid. Moussa Dembelé ha perso i sensi improvvisamente durante l'allenamento cadendo a terra all'indietro. Immediati i soccorsi al giocatore che fortunatamente non ha ...