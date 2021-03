Covid | calano i contagi ma salgono i ricoveri ospedalieri Purtroppo da ieri altri 551 decessi

Leggi su italiasera

(Di martedì 23 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 335.189 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici calcolati insieme), che hanno rivelato 18.765, dunque evidentemente in calo, tanto è che oggi l’indice di positività è sceso al 5,59%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), sono 560.654. Ed oggi la Lombardia è tornata ad essere la regione più colpita con 3.643 nuovi casi, davanti al Piemonte (2.080). Seguono poi con oltre mille casi, sei regioni: Veneto (1.966), Campania (1.862), Puglia (1.664), Emilia Romagna (1.578), Lazio (1.491) e Toscana (1.062). Nel frattempo, non solo non cala ma, addirittura, oggi è aumentato il numero delle vittime: +551 rispetto a, dall’inizio dell’emergenza, ad oggi sono ben 105.879 i ...