Chiara Ferragni e Fedez: è nata Vittoria! (Di martedì 23 marzo 2021) Vittoria Lucia Ferragni è nata il 23 Marzo 2021 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. “March 23rd, 2021. La nostra Vittoria” è con questa frase che Chiara Ferragni e Fedez presentano al mondo la loro Vittoria. Dopo mesi di incertezze da parte dei fan sul nome della secondogenita dei “Ferragnez”, molti ci avevano visto giusto: tra i commenti il nome più gettonato era proprio Vittoria e così è stato! Vittoria “Baby V.” è nata oggi, 23 Marzo 2021, sotto il segno zodiacale dell’Ariete a pochi giorni di distanza dal primogenito Leone, venuto al mondo il 19 Marzo 2018 a Los Angeles. Da parte nostra di Sbircia la Notizia Magazine, i migliori auguri per questo lieto evento. “Un bambino appena nato. Un batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro ci sono già le leggi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Vittoria Luciail 23 Marzo 2021 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. “March 23rd, 2021. La nostra Vittoria” è con questa frase chepresentano al mondo la loro Vittoria. Dopo mesi di incertezze da parte dei fan sul nome della secondogenita dei “Ferragnez”, molti ci avevano visto giusto: tra i commenti il nome più gettonato era proprio Vittoria e così è stato! Vittoria “Baby V.” èoggi, 23 Marzo 2021, sotto il segno zodiacale dell’Ariete a pochi giorni di distanza dal primogenito Leone, venuto al mondo il 19 Marzo 2018 a Los Angeles. Da parte nostra di Sbircia la Notizia Magazine, i migliori auguri per questo lieto evento. “Un bambino appena nato. Un batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro ci sono già le leggi ...

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - team_world : Congratulazioni a @Fedez e Chiara Ferragni per la nascita di Vittoria ?? ... finalmente possiamo 'chiamarti per nome' ?? - MediasetTgcom24 : Chiara Ferragni ha partorito, è nata Vittoria #chiaraferragni - reid_jareau : RT @ismylifeajoke_: Nella prossima vita voglio essere figlio di Fedez e Chiara Ferragni per avere il potere di entrare in tendenza semplice… - sofisgoingcrazy : ma quanto è bella la bimba di chiara ferragni e fedez? ?????????? -