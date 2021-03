Bertolaso reagisce | «Basta notizie false | neanche una fiala di vaccino anti-Covid è stata buttata via»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 marzo 2021) Guidoaffronta il tema vaccinale e parla caos vaccini dopo la linea dura decisa da Attilio Fontana che ha azzerato i vertici della società Aria. A Mattino Cinque su Canale 5 ha subito puntualizzato che in Italia «sono state inoculate 7,5 milioni di dosi di, in Lombardia ne abbiamo fatto 1,3 milioni. La Lombardia rappresenta il 16% della popolazione italiana e le dosi somministrate in Lombardia rappresentano il 18% di quelle italiane. Questi sono numeri, non polemiche, che confermano che la Lombardia, se non prima in classifica, è sicuramente sopra la media rispetto ai dati nazionali». Guido: «Io sono qui per vaccinare» «Io sono qui per vaccinare e non per sistemare la parte informatica della Regione Lombardia. Quando questa componente informatica lavorerà perfettamente, qui vaccineremo più velocemente che ...