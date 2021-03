Barbara D’Urso | l’addio che nessuno si aspettava | cosa è successo

Leggi su viagginews

(Di martedì 23 marzo 2021)torna a far parlare di sé per un’importante quanto drastica decisione, stavolta riguardante la sua vita professionale… Tempo di grandi cambiamenti per. Negli ultimi giorni la conduttrice in forza a Mediaset ha fatto continuamente parlare di sé. Dopo essere stata sentita nelle scorse ore in Procura a Roma sul cosiddetto Aresgate, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com