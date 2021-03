Appuntamenti e scadenze del 23 marzo 2021

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Lunedì 22/03/: G20 – Terzo “Infrastructure Working Group Meeting” in videoconferenza (fino a martedì 23/03/) G20 – Primo Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting – in videoconferenza (fino a martedì 23/03/) Martedì 23/03/: Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri degli Affari europei 3a Conferenza Nazionale sull’Economia circolare – L’ENEA partecipa all’evento di lancio del Rapporto sullo Stato dell’Economia Circolare, per aprire un confronto sul ruolo dell’economia circolare per la transizione alla neutralità climatica H2IT – L’economia dell’idrogeno: occasione di rilancio e strumento per la transizione energetica – H2IT e Clust-ER Greentech dell’Emilia-Romagna ...

...(fino a martedì 23/03/2021) G20 - Primo Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting - in videoconferenza (fino a martedì 23/03/2021) Martedì 23/03/2021: ...... occasione di rilancio e strumento per la transizione energetica in Italia", in occasione della Green Revolution & Energy Transition Week, tra glidelle Digital Green Weeks ideate da ...L’assemblea di questo pomeriggio potrebbe assegnare i pacchetti: offerte valide fino al 29, l’obiettivo è evitare di annullare il bando. Serve una maggioranza di 14 voti ...L'appuntamento è per giovedì prossimo ... in tutto uguali ai BTP nominali, potrà avere una scadenza compresa tra i 18 ed i 30 mesi e andrà a sostituire interamente i collocamenti dei CTZ, che da ...