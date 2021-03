Alla Fiera i primi vaccini "La campagna accelererà" (Di martedì 23 marzo 2021) di Carlo D'Elia Gli ingressi sono contingentati per permettere a chi deve essere vaccinato e ai loro accompagnatori di poter aspettare il proprio turno rispettando la distanza di sicurezza. All'... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 marzo 2021) di Carlo D'Elia Gli ingressi sono contingentati per permettere a chi deve essere vaccinato e ai loro accompagnatori di poter aspettare il proprio turno rispettando la distanza di sicurezza. All'...

Advertising

EnricoLetta : Il mestiere dell’insegnante, il più bello del mondo. A discutere di Educazione e Cittadinanza Europea e Digitale co… - Paolo_Improta : RT @gbarbacetto: Efficienza sanitaria lombarda. Coda di 2 ore e mezzo, all'interno e fuori, fin quasi alla circonvallazione, per vaccinarsi… - andrea_anigoni : RT @Peppe_Salines: Praticamente juventini e milanisti hanno ragliato per 3 giorni inutilmente visto che, alla fine della fiera, dal rinvio… - mebufalino : RT @gbarbacetto: Efficienza sanitaria lombarda. Coda di 2 ore e mezzo, all'interno e fuori, fin quasi alla circonvallazione, per vaccinarsi… - matteoc1951 : RT @gbarbacetto: Efficienza sanitaria lombarda. Coda di 2 ore e mezzo, all'interno e fuori, fin quasi alla circonvallazione, per vaccinarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Fiera Alla Fiera i primi vaccini "La campagna accelererà" È partito, senza grossi intoppi, l'hub per la vaccinazione anti - Covid alla Fiera di Lodi. Ieri, nel primo giorno della struttura di San Grato, in agenda c'erano già 360 persone, quasi tutti over 80.

"Così ho fatto vaccinare i miei anziani" ...gli anziani di San Bassano che il sindaco ha portato all'hub vaccinale del Padiglione 1 della Fiera ... Ma come hanno reagito gli anziani che si sono visti alla porta il sindaco o qualche suo volontario ...

L'hub alla Fiera verso la normalità: stamattina 700 vaccinati La Repubblica Alla Fiera i primi vaccini "La campagna accelererà" Lodi, attivate dieci linee raddoppiabili. Si può arrivare a mille dosi al giorno. Convocati tutti over 80: "Siamo contenti. È l’unico modo per vincere il virus" ...

Nel giorno dei gioielli sul set virtuale l’annuncio di un’altra fiera a Dubai Prima edizione a febbraio 2022, in collaborazione fra Ieg, organizzatore dei grandi eventi aretini e la società che cura expo come quello di Hong Kong. Gli emirati grande mercato di questo distretto ...

È partito, senza grossi intoppi, l'hub per la vaccinazione anti - Coviddi Lodi. Ieri, nel primo giorno della struttura di San Grato, in agenda c'erano già 360 persone, quasi tutti over 80....gli anziani di San Bassano che il sindaco ha portato all'hub vaccinale del Padiglione 1 della... Ma come hanno reagito gli anziani che si sono vistiporta il sindaco o qualche suo volontario ...Lodi, attivate dieci linee raddoppiabili. Si può arrivare a mille dosi al giorno. Convocati tutti over 80: "Siamo contenti. È l’unico modo per vincere il virus" ...Prima edizione a febbraio 2022, in collaborazione fra Ieg, organizzatore dei grandi eventi aretini e la società che cura expo come quello di Hong Kong. Gli emirati grande mercato di questo distretto ...