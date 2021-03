Uomini e Donne, "Gero tutto quello che hai detto è falso": la delusione di Samantha Curcio (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gero lascia il programma e Samantha Curcio commenta delusa. Leggi su comingsoon (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella Puntata disu Canale5,lascia il programma ecommenta delusa.

Advertising

matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - poliziadistato : #21marzo #PoliziadiStato #memoriaeimpegno per ricordare donne e uomini che hanno indicato la via da percorrere a ch… - BimbiMeb : RT @meb: Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti noi. Alle donne… - CinziaEmanuelli : RT @meb: Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti noi. Alle donne… -