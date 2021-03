Un boato pazzesco e poi l’incendio | terrore in una scuola – VIDEO

Leggi su viagginews

(Di lunedì 22 marzo 2021) Un grave incendio dopo una violenta esplosione: è quanto accaduto poche ore fa in unadi Aberdeen, in Scozia. Un enorme incendio, ben visibile anche in lontananza, è scoppiato in unadi Aberdeen, in Scozia, la Northfield Academy. Gli alunni sono stati prontamente evacuati e riaccompagnati a casa e diversi residenti hanno poi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com