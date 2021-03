Ultime Notizie Roma del 22-03-2021 ore 18:10 (Di lunedì 22 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno apertura perché risultati della sperimentazione negli Stati Uniti Del Piero Oxford astrazeneca sono disponibile confermano che è sicuro ed altamente efficace il vaccino si legge è stato efficace al 79% il resto della malattia da covid sintomatica al 100% nel prevenire che le persone si ammalassero gravemente finché tutti i produttori non avremmo consegnato le dosi concordate per l’Unione Europea dovremmo essere fermi sul controllo delle esportazioni lo sostiene il commissario UE per il mercato interno breton che guida la trasporto sulla produzione dei vaccini che amiamo argomento primo via libera all’unanimità la proposta di legge del Lazio per la parità retributiva tra i sessi e il occupazione femminile passato in Commissione Lavoro ora passi in aula A presentarla la presidente della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno apertura perché risultati della sperimentazione negli Stati Uniti Del Piero Oxford astrazeneca sono disponibile confermano che è sicuro ed altamente efficace il vaccino si legge è stato efficace al 79% il resto della malattia da covid sintomatica al 100% nel prevenire che le persone si ammalassero gravemente finché tutti i produttori non avremmo consegnato le dosi concordate per l’Unione Europea dovremmo essere fermi sul controllo delle esportazioni lo sostiene il commissario UE per il mercato interno breton che guida la trasporto sulla produzione dei vaccini che amiamo argomento primo via libera all’unanimità la proposta di legge del Lazio per la parità retributiva tra i sessi e il occupazione femminile passato in Commissione Lavoro ora passi in aula A presentarla la presidente della ...

