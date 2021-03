Ultime Notizie Roma del 22-03-2021 ore 16:10 (Di lunedì 22 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno apertura i risultati della sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino Oxford astrazeneca sono disponibili e confermano che il fiero è sicuro è altamente efficace il vaccino si legge è stato efficace al 79% resto della malattia da covid asintomatico e al 100% nel prevenire che le persone si ammalassero gravemente finché tutti i produttori non avranno consegnato le dosi concordate per l’Unione Europea dovremmo essere fermi sul controllo delle esportazioni lo sostiene commissario UE per il mercato interno breton che guida la trasporto sulla produzione dei vaccini che mi ammazzo mento primo via libera all’unanimità la proposta di legge del Lazio per la parità retributiva tra il sostegno all’occupazione femminile stato in commissione lavoro ora passi in aula A presentarla la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno apertura i risultati della sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino Oxford astrazeneca sono disponibili e confermano che il fiero è sicuro è altamente efficace il vaccino si legge è stato efficace al 79% resto della malattia da covid asintomatico e al 100% nel prevenire che le persone si ammalassero gravemente finché tutti i produttori non avranno consegnato le dosi concordate per l’Unione Europea dovremmo essere fermi sul controllo delle esportazioni lo sostiene commissario UE per il mercato interno breton che guida la trasporto sulla produzione dei vaccini che mi ammazzo mento primo via libera all’unanimità la proposta di legge del Lazio per la parità retributiva tra il sostegno all’occupazione femminile stato in commissione lavoro ora passi in aula A presentarla la ...

