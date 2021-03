Ufficiale: Marc Marquez non corre in Qatar (Di lunedì 22 marzo 2021) Per il rientro dei miracoli ci toccherà citofonare altrove. Marc Marquez, infatti, ha optato per la via della prudenza, e ha annunciato la rinuncia al GP del Qatar di questo fine settimana. L’otto volte campione del mondo sta recuperando bene dall’infortunio al braccio che conosciamo tutti, ed è già risalito su una moto di serie. Ma ha preferito aspettare prima di rimettere mano alla sua RC213V, dietro consiglio del suo staff medico. Marquez salterà anche il GP di Doha, che si disputerà la prossima settimana sempre sul circuito di Losail. Il rientro in pista, a questo punto, slitta a data da destinarsi. Marc Marquez, test con una Honda stradale: rientro imminente? Perché Marc Marquez salta il GP del Qatar? Nel comunicato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Per il rientro dei miracoli ci toccherà citofonare altrove., infatti, ha optato per la via della prudenza, e ha annunciato la rinuncia al GP deldi questo fine settimana. L’otto volte campione del mondo sta recuperando bene dall’infortunio al braccio che conosciamo tutti, ed è già risalito su una moto di serie. Ma ha preferito aspettare prima di rimettere mano alla sua RC213V, dietro consiglio del suo staff medico.salterà anche il GP di Doha, che si disputerà la prossima settimana sempre sul circuito di Losail. Il rientro in pista, a questo punto, slitta a data da destinarsi., test con una Honda stradale: rientro imminente? Perchésalta il GP del? Nel comunicato ...

