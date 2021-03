Trump il golpista insulta Fauci: 'È poco più di un promoter con un pessimo curriculum' (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo Donald Trump, il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti e responsabile della campagna contro il Coronavirus Anthony Fauci, "è poco più di un promoter". "Piuttosto che ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo Donald, il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti e responsabile della campagna contro il Coronavirus Anthony, "èpiù di un". "Piuttosto che ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump golpista Trump il golpista insulta Fauci: 'È poco più di un promoter con un pessimo curriculum' outstream Quando gli è stato chiesto se si fosse pentito di aver "selezionato" Fauci, Trump ha detto: "beh, non l'ho davvero selezionato. È lì da 40 anni. È lì da sempre". Trump ha sottolineato che l'...

