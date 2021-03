Stop ai codici Ateco | i sostegni guardano solo il fatturato

(Di lunedì 22 marzo 2021) Può fare istanza chi ha perso almeno il 30% come media mensile nell’anno del virus. Criteri di calcolo diversi per le 545mila partite Iva aperte nel 2019 e le 465mila attivate nel 2020

...limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate (... Dl Sostegni: proroga riscossione al 30 aprile Il decreto differisce al 30 aprile 2021 la data ... Blocco dei licenziamenti, stop fino a giugno (a ottobre con la cig Covid) Piccole imprese e ... 'Sicuramente utile il superamento dei codici Ateco per i ristori da perdita di fatturato. Complessivamente ... Può fare istanza chi ha perso almeno il 30% come media mensile nell'anno del virus. Criteri di calcolo diversi per le 545mila partite Iva aperte nel 2019 e le 465mila attivate nel 2020 ...