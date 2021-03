Stasera in tv Uno, Nessuno, Cento Nino: l’omaggio a Nino Manfredi (Di lunedì 22 marzo 2021) Stasera in tv andrà in onda il documentario Uno, Nessuno, Cento Nino. Un’occasione per celebrare il grande Nino Manfredi. Per il centenario della nascita di Nino Manfredi si celebrerà la vita del regista e attore con un toccante documentario. Un omaggio che ha l’obiettivo di ripercorrere tutti i momenti più eclatanti della sua carriera e vita L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 marzo 2021)in tv andrà in onda il documentario Uno,. Un’occasione per celebrare il grande. Per il centenario della nascita disi celebrerà la vita del regista e attore con un toccante documentario. Un omaggio che ha l’obiettivo di ripercorrere tutti i momenti più eclatanti della sua carriera e vita L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

NicolaPorro : Incredibile: #Cofferati non consentirebbe di fare i #vaccini in azienda per prevenire le “diseguaglianze”. Una clip… - SkySport : ?? SKY CALCIO CLUB ?? Con Massimiliano Allegri ? Stasera dalle 22.45 ?? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A #SkySport… - ItalianAirForce : Parte stasera una nuova rubrica #IVelivolideiRecord. Primo protagonista è il Macchi Castoldi MC-72: ultimo idrocors… - irishxever : Stasera c'è The Rock che, a parte contenere uno degli Sean Connery più seducenti di sempre, rientra in quel pacch… - pikanihalgds : stasera c’è il prom, so cosa mettere, ma non so come fare uno spam . Ho esaurito la fantasia -