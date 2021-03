Roma, nomine scomode. Di Manno si dimette. Dove governano i 5Stelle la parentopoli è in agguato… (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, nomine scomode. Travolta dalle polemiche, la compagna dell’assessore capitolino Lemmetti rassegna le dimissioni. Cosa era accaduto? Che con l’ultima infornata di nomine avvenuta mercoledì sera nella giunta pentastellata di Roma la fidanzata dell’assessore al Bilancio Silvia Di Manno aveva trovato anche lei un posto. E ben remunerato. Non accanto a Lemmetti, ma nello staff di Luca Montuori. Per 23 mila euro, da qui a fine consiliatura, sarebbe dovuta diventare la segretaria politica dell’assessore all’Urbanistica. Il caso ha fatto divampare polemiche e critiche. E ha costretto Virginia Raggi a far fare un passo indietro a Silvia Di Manno, che ha rassegnato le dimissioni. “Apprendiamo – dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d’Italia al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021). Travolta dalle polemiche, la compagna dell’assessore capitolino Lemmetti rassegna le dimissioni. Cosa era accaduto? Che con l’ultima infornata diavvenuta mercoledì sera nella giunta pentastellata dila fidanzata dell’assessore al Bilancio Silvia Diaveva trovato anche lei un posto. E ben remunerato. Non accanto a Lemmetti, ma nello staff di Luca Montuori. Per 23 mila euro, da qui a fine consiliatura, sarebbe dovuta diventare la segretaria politica dell’assessore all’Urbanistica. Il caso ha fatto divampare polemiche e critiche. E ha costretto Virginia Raggi a far fare un passo indietro a Silvia Di, che ha rassegnato le dimissioni. “Apprendiamo – dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d’Italia al ...

