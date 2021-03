Roma, assunta in Comune la compagna dell’assessore al Bilancio. Raggi cade dal pero: “Infuriata” (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Roma, scandalo in Campidoglio per l’assunzione nello staff dell’assessore all’Urbanistica della compagna del titolare del Bilancio, Gianni Lemmetti. E la Raggi trasecola. Roma, la compagna dell’assessore Comprensibile le reazioni indignate delle opposizioni, unite (Fratelli d’Italie Partito Democratico) nello stigmatizare le “infornate dei grillini” e denunciare la “lottizzazione” del Comune di Roma, senza tralasciare l’ipocrisia di chi ora al “potere” dimentica l’invocazione all’onestà che ha portato la Raggi a diventare sindaco. Ed è la stessa Raggi a dirsi “Infuriata” per la vicenda relativa al suo assessore assai poco chiara e in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021), 22 mar –, scandalo in Campidoglio per l’assunzione nello staffall’Urbanistica delladel titolare del, Gianni Lemmetti. E latrasecola., laComprensibile le reazioni indignate delle opposizioni, unite (Fratelli d’Italie Partito Democratico) nello stigmatizare le “infornate dei grillini” e denunciare la “lottizzazione” deldi, senza tralasciare l’ipocrisia di chi ora al “potere” dimentica l’invocazione all’onestà che ha portato laa diventare sindaco. Ed è la stessaa dirsi “” per la vicenda relativa al suo assessore assai poco chiara e in ...

