Rainbow Six Parasite: i gameplay trapelati in rete mostrano come funziona il gioco (Di lunedì 22 marzo 2021) In rete sono spuntati vari spezzoni di gameplay di Rainbow Six Parasite. Nuovi importanti dettagli sul gioco sono emersi, vediamoli insieme I primi tester di Rainbow Six Parasite hanno fatto proprio ciò che Ubisoft non voleva. Il colosso francese dell'intrattenimento videoludico ha recentemente lanciato una closed beta per Rainbow Six Parasite / Quarantine. Il test solo su invito è sottoposto ad NDA (accordo di non divulgazione), il che significa che non dovremmo vedere alcun gameplay al di fuori di esso. Ma si sa: le cose raramente vanno come previsto. Ecco, quindi, che numerosi video di gameplay di Rainbow Six Parasite sono già disponibili in ...

