“Quello sparo… non potevo immaginare”. Federico Ciontoli torna a difendersi sui social. Ma la sua versione dei fatti fa discutere (Di lunedì 22 marzo 2021) Marco Vannini, in attesa del nuovo processo torna a parlare Federico Ciontoli. Lo fa attraverso la sua pagina Facebook dove, con un video (scorri in fondo per vederlo) , dà la sua versione dei fatti su alcuni punti oscuri della notte in cui Marco Vannini morì, colpito da un proiettile. Proprio sullo sparo si concentra questo video “I documenti pubblicati in questo video sono documenti ufficiali. Le informazioni sulle armi non intendono giustificare nessuno, ma solo mostrare elementi rilevanti per far comprendere che il rumore non fu il rumore di uno sparo standard, e quindi il rumore non fu facilmente riconoscibile come sparo”, scrive Federico Ciontoli. “Tra i vicini di casa, ci fu chi non lo sentì e chi lo confuse per la caduta di un oggetto pesante (vaso con sabbia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Marco Vannini, in attesa del nuovo processoa parlare. Lo fa attraverso la sua pagina Facebook dove, con un video (scorri in fondo per vederlo) , dà la suadeisu alcuni punti oscuri della notte in cui Marco Vannini morì, colpito da un proiettile. Proprio sullo sparo si concentra questo video “I documenti pubblicati in questo video sono documenti ufficiali. Le informazioni sulle armi non intendono giustificare nessuno, ma solo mostrare elementi rilevanti per far comprendere che il rumore non fu il rumore di uno sparo standard, e quindi il rumore non fu facilmente riconoscibile come sparo”, scrive. “Tra i vicini di casa, ci fu chi non lo sentì e chi lo confuse per la caduta di un oggetto pesante (vaso con sabbia, ...

